Как пишет The Times, атака на Курскую область России - самое рискованное решение лидера киевского режима. Газета отмечает, с его стороны это отчаянная попытка доказать, что Украина не проигрывает в войне. При этом издание скептически относится к перспективам атаки - она не сможет существенно переломить ход военных действий. New York Times вынужденно признает, что Россия остановила прорыв Украины. В газете предполагают, что с помощью атаки Киев надеялся отвести российские войска от линии фронта, чтобы дать ВСУ необходимый отдых. Тем не менее аналитики отмечают, что этого не произошло, и российские войска не прекращают наступления на других участках фронта.