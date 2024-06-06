The Wall Street Journal: Состояние Байдена показывает признаки ухудшения

Уроки ориентирования от американского президента. Джо Байден вновь потерялся в пространстве. Все произошло во время ежегодного пикника конгресса на лужайке Белого дома. Сонный Джо лишь со второй попытки сумел понять, куда ему идти после завершения торжественной речи.

Тем временем издание Wall Street Journal сообщает, что состояние Байдена за закрытыми дверями показывает признаки ухудшения. Газета поговорила с десятками осведомленных политиков. Источники привели в пример встречу президента США с лидерами конгресса. По их словам, тогда Байден читал по заметкам и иногда так надолго закрывал глаза, что некоторые задавались вопросом, не отключился ли он.