The Wall Street Journal: тысячи чиновников и депутатов США практикуют инсайдерскую торговлю, которая приносит им миллиарды

Кто уж действительно всегда на гребне волны, так это лица, имеющие доступ к важной экономической и политической информации и вовсю спекулирующие акциями. Со скандальным материалом вышла американская The Wall Street Journal: тысячи чиновников и депутатов практикуют инсайдерскую торговлю, которая приносит им миллиарды. Самая известная из таких деятелей - спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси. Ее муж удивительным образом предугадывает важные политические решения и успешно торгует на бирже. За годы спикерства супруги он заработал 120 миллионов долларов. Парламент рассматривал законопроект о запрете инсайдерской торговли, но прокатил его: ведь депутаты и чиновники - это в основном представители правящей Демократической партии.