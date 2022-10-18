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The Wall Street Journal: тысячи чиновников и депутатов США практикуют инсайдерскую торговлю, которая приносит им миллиарды
Кто уж действительно всегда на гребне волны, так это лица, имеющие доступ к важной экономической и политической информации и вовсю спекулирующие акциями. Со скандальным материалом вышла американская The Wall Street Journal: тысячи чиновников и депутатов практикуют инсайдерскую торговлю, которая приносит им миллиарды. Самая известная из таких деятелей - спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси. Ее муж удивительным образом предугадывает важные политические решения и успешно торгует на бирже. За годы спикерства супруги он заработал 120 миллионов долларов. Парламент рассматривал законопроект о запрете инсайдерской торговли, но прокатил его: ведь депутаты и чиновники - это в основном представители правящей Демократической партии.
Впрочем, коррупция в высших эшелонах - это не только американская беда. В ЕС возбуждено дело, по которому проходит в качестве подозреваемой глава Еврокомиссии. Именно Урсула фон дер Ляйен договаривалась о закупках для стран Старого Света вакцины "Пфайзер" на 35 миллиардов евро. При этом все переговоры вела посредством личной переписки. На требование ее опубликовать, фон дер Ляйен заявила, что все "сообщения по ошибке удалила". Вдобавок ее муж работает в "Пфайзер" на руководящей должности. Прокуратура теперь и выяснит, чем вызвана секретность переписки.
Фото: pixabay
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