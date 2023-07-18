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The Wall Street Journal: жители Европы становятся все беднее

Значительный рост цен на электроэнергию и продовольствие настиг жителей Европы. Они становятся все беднее из-за усиления инфляции, пандемии и конфликта в Украине, информирует The Wall Street Journal.

В публикации отмечается, что европейцы сталкиваются с новой экономической реальностью, которую не видели десятилетия. При этом действия властей не помогли улучшить положение жителей, а скорее наоборот, способствовали ослаблению позиций производителей на международных рынках, разрушению трудовых отношений и ухудшению финансового положения потребителей, резюмирует издание.

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