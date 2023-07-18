3.40 RUB
3.40 USD
3.59 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
The Wall Street Journal: жители Европы становятся все беднее
Значительный рост цен на электроэнергию и продовольствие настиг жителей Европы. Они становятся все беднее из-за усиления инфляции, пандемии и конфликта в Украине, информирует The Wall Street Journal.
В публикации отмечается, что европейцы сталкиваются с новой экономической реальностью, которую не видели десятилетия. При этом действия властей не помогли улучшить положение жителей, а скорее наоборот, способствовали ослаблению позиций производителей на международных рынках, разрушению трудовых отношений и ухудшению финансового положения потребителей, резюмирует издание.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Парламентарии Беларуси и России соберутся в Санкт-Петербурге для решения важнейших вопросов
Антонина Кошель расскажет о самом сокровенном: пути к триумфу, личной драме и звездной команде
Брестской таможне - 85 лет: под ее контролем один из самых напряженных участков границы ЕАЭС
"Время выбрало нас": в 1993 году у молодой Беларуси появились новые проблемы на несколько лет вперед
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все