The Wall Street Journal: жители Европы становятся все беднее

Значительный рост цен на электроэнергию и продовольствие настиг жителей Европы. Они становятся все беднее из-за усиления инфляции, пандемии и конфликта в Украине, информирует The Wall Street Journal.

В публикации отмечается, что европейцы сталкиваются с новой экономической реальностью, которую не видели десятилетия. При этом действия властей не помогли улучшить положение жителей, а скорее наоборот, способствовали ослаблению позиций производителей на международных рынках, разрушению трудовых отношений и ухудшению финансового положения потребителей, резюмирует издание.