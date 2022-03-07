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The Washington Post: Трамп предложил бомбить Россию истребителями под флагами Китая

США все шутят. Дональд Трамп предложил бомбить Россиюамериканскими истребителями F-22 под флагами Китая. В таком случае Вашингтон сможет обвинить во всем Пекин и наблюдать за конфликтом двух стран.

Об этом сообщает местное издание Washington Post и цитирует экс-президента США:"Они начнут биться друг с другом, а мы будем сидеть и смотреть".

Журналисты американской газеты отмечают, что такие слова Трампа аудитория встретила смехом. Республиканец также раскритиковал Байдена за то, что США не хотят "атаковать" Россию в ситуации вокруг Украины.

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