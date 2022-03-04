Складывается впечатление, что Запад начинает сливать Зеленского. В США вдруг впервые заметили, что Украина нарушает международные права и Женевские конвенции. Газета The Washington post обратила внимание на ситуацию с обращением с военнопленными. Украинские нацики просто зверствуют, как фашисты. Издеваются, пытают, беспредельничают. При этом МВД Украины с воскресенья размещает постоянный поток изображений с мест боестолкновений. Кампания запущена в Telegram, Twitter и YouTube. Как отмечает издание, такая тактика может быть истолкована как нарушение Женевских конвенций, в которых говорится, что правительства должны всегда защищать военнопленных от "оскорблений и общественного любопытства".