The Washington Post: Зеленский мог покинуть пост президента еще в феврале

Владимир Зеленский мог уйти с поста президента Украины еще в начале российской военной спецоперации. Об этом сообщает американское издание "Вашингтон Пост".

Официальные лица Европы и США говорили Зеленскому о необходимости обеспечить "преемственность власти". Сам же глава Украины заявил партнерам, что уйдет, если западные лидеры "скажут, что это остановит войну".