Тигр загрыз собаку в Приморье

Амурский тигр загрыз собаку в приморском селе Знаменка, на место выехали специалисты, пишет РИА Новости. Портал приводит слова генерального директора Центра "Амурский тигр" Сергея Арамилева.



Ранее в социальных сетях распространилась информация о якобы нападении тигра на собаку, утверждалось, что в приморском селе Знаменка краснокнижный хищник почти год таскает собак.



"Да, факт в селе Знаменка подтвердился: тигр загрыз собаку и утащил еев лес", - сообщил Арамилев. Он добавил, что подробности инцидента выясняются, делается все, "чтобы обезопасить и собак, и тигра".



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