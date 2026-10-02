Тиханский об изменении военного баланса в ЕС: Польша основные силы будет держать ближе к Германии

На фоне общей милитаризации Европы внутри континента обостряется соперничество между самими европейскими странами, и Польша все чаще говорит об угрозе не только с востока, но и со стороны Германии. Такое мнение высказал военно-политический аналитик Александр Тиханский в "Актуальном интервью".

По его словам, польские политики, и прежде всего глава МИД, регулярно поднимают эту тему. "Поляки на сегодняшний день, особенно Радослав Сикорский, очень часто упоминают об угрозе со стороны Германии", - отметил Александр Тиханский.

Он обратил внимание на гонку военных планов между Варшавой и Берлином. "Они даже соревнуются в размере армии. Польша говорит о 300 тыс. постоянных военнослужащих - немцы говорят о 300 тыс. Польша еще добавила 200 тыс. резервистов к вооруженным силам - то же сделали и немцы. То есть, получается, у поляков, кроме восточного фронтира, выстраивается и западный фронтир", - пояснил аналитик.

quote Конечно же, русофобию в Европе никто не отменял. Угроза из России - это самый главный триггер милитаризма во всей Европе на сегодняшний день. В то же время усиливается мощь этих государств. Они начинают оглядываться, кто у них сосед. У кого оружия больше, у кого меньше. Александр Тиханский

Именно изменение военного баланса внутри Европы, по его мнению, порождает новые опасения. "Меняется военный баланс между странами Европы. И отсюда, они считают, возникают угрозы. И поэтому Польша здесь выбирает четкую политику национальных интересов. Могут наладить соседские отношения с Беларусью, уменьшить, скажем так, военную напряженность. Но все-таки основные силы они будут держать ближе к Германии", - заключил военно-политический аналитик.