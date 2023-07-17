Международный валютный фонд начал принимать платежи в юанях и, похоже, готов выдавать в этой валюте кредиты, информирует американское издание Zero Hedge.

Первая кредитная линия на 130 млрд юаней открылась в Аргентине. В этой стране китайская валюта используется широко, и с ее использованием ведут платежи даже американские компании с офисами в Буэнос-Айресе. Юани обеспечивают заметную часть внешнеторговых операций и в соседней Бразилии.