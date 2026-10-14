Тихий интеллектуальный апокалипсис: молодежь "цивилизованного мира" перестала становиться умнее

Вы чувствуете этот запах? Нет, не кофе и не французской булки, пахнет разложением. И не где-нибудь, а в самом сердце "цивилизованного мира". Каждый 9-й молодой европеец не работает, не учится и не имеет профессии.

Впервые за столетие зафиксировано снижение эффекта Флинна - это когда каждое новое поколение оказывалось сообразительнее и изобретательнее предыдущего. Стабильно, а теперь рост сломался - умнеть перестали. Где ж мир повернул не туда?

Арифметика деградации: тихий интеллектуальный апокалипсис Европы

Итак, 11 % молодых людей в ЕС в возрасте от 15 до 29 лет нигде не работали, нигде не учились и не имеют профессии. В Великобритании, например, где образование считалось одним из лучших в мире, не занято и не учится 13 % молодежи - это не маргиналы, не мигранты, а коренные европейцы. Дети тех самых "средних классов" теперь просто сидят без профессии, цели и будущего.

Смотрите, как тормозят европейские "локомотивы": Германия - 9,5 %. Немецкая школа, порядок, точность, а результат - каждый 10-й молодой немец не работает и не учится.

Франция - 12,9 %. Родина Декарта, Вольтера и Гюго. Академик Арнольд четверть века назад рассказывал, что во Франции 20 % новобранцев полностью неграмотны, сейчас стало хуже.

Польша - 9,2 %. Каждый 10-й "маладзен" нигде не работал. Финские школьники же "просели" по математике и естественным наукам.

Унижение Флинна: прогресс в обратную сторону

Теперь про интеллектуальную деградацию. На протяжении десятилетий ученые отмечали удивительную вещь: каждое новое поколение умнее предыдущего. Так называемый эффект Флинна.

С 1950-х годов рост составлял в среднем 3 балла IQ каждые 10 лет. Люди больше учились, жили в более сложной среде, которая заставляла мозг работать. А теперь впервые за столетие средний IQ молодых людей снизился.

Для тех, кто родился в 1975 году, он составлял 102,3 балла. К 1989-му упал до 99,4. Нейробиологи сходятся пока в одном: поколение Z - первое в истории человечества, которое официально не умнее своих родителей.

У появившихся на свет с 1997 года наблюдается снижение внимания, памяти, навыков чтения, способности к математике, решению задач и общего уровня IQ.

Тут первое, что приходит на ум, - зависимость от гаджетов. Подростки проводят за экраном более 7 часов в день - это тормозит развитие нейронных связей. Если есть интернет, а в нем можно загуглить огромное количество знаний, зачем напрягать мозг? А теперь нейросети за вас и домашку напишут, и доклад подготовят.

Недавнее исследование в Европе показало: в среднем по развитым капиталистическим странам 8 % студентов вузов читают на уровне 10-летнего ребенка. В Германии и Франции ниже - 5 %, а вот в Польше, Израиле и США - около 21 %. Средний балл по чтению упал с 501 в 2012 году до 466 в 2025-м. Пропорция учеников, которые дают быстрые, но неправильные ответы, почти удвоилась за 7 лет.

Средний срок работы зумера на одной должности - 1,8 года. Почти каждый 2-й (47 %) намерен уволиться в течение года, каждый 4-й готов сделать это без предупреждения. Более 60 % воспринимают текущую работу как временную. Это "творческий поиск себя"? Или работа для них стала как Tinder: свайпнул влево - ушел, свайпнул вправо - подался туда, потом снова влево. При этом зумеры хотят зарабатывать в среднем больше, чем миллениалы, а работать - меньше.

Зададимся риторическим немецким вопросом: für das ist gut? Для чего это хорошо? Неграмотный солдат - это дешевый солдат, неграмотный рабочий - это дешевая рабочая сила, неграмотный избиратель - это идеальный электорат: он не задает вопросов, не анализирует программы, а голосует за того, кто сладко обещает и ярче улыбается. И на Западе, похоже, этого вполне успешно добиваются.