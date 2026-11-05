TikTok-челлендж: французы соревнуются в выживании без отопления

Французы, чтобы выразить свое недовольство стремительным ростом стоимости жизни, выбрали необычную форму протеста. С наступлением осени стартовал тикток-челлендж: его участники публикуют ролики о том, как им удается максимально долго обходиться без отопления. От холода в домах спасаются пледами, чаем, свитерами, обматываясь шарфами в три слоя. Самым стойким удается выживать в квартире при температуре 14 градусов, по многу недель не включая отопление.

Впрочем, местное начальство в TikTok, похоже, не заглядывает - по крайней мере, эффекта протестный челлендж не возымел ни малейшего.

Статистика знает все: в частности, она ведает, что 72 % французов ограничивают из экономии обогрев в домах. Треть жителей страны жалуется на то, что они замерзают в своем жилье. Среди тех, кому меньше 35 лет, более половины отмечает нехватку денег для оплаты счетов. Мерзнут, кстати, и дети в школах.

В том числе и поэтому сегодня стартует во Франции новая волна массовых протестов. Власти уже мобилизовали 70 тыс. полицейских для обеспечения порядка в ходе манифестаций.