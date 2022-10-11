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TikTok на страже цензуры

Миграционный кризис не ослабевает в Европе. В Соединенном Королевстве высадилась новая группа мигрантов. Они продолжают массово пересекать Ла-Манш при попустительстве французских властей. Не пресекается текущий в Европу поток беженцев из Сирии - они направляются из Турции через Балканы и далее на запад. Одна только Венгрия сообщает, что в этом году на ее территорию незаконно проникло около 200 тысяч беженцев. Причем, прибытие азиатов и африканцев в Европу, а латиносов в Соединенные Штаты становится понемногу фигурой умолчания: процесс приобрел чудовищные масштабы, но выражать опасения на этот счет запрещает либеральная цензура.

Стало известно, например, что TikTok исключил из результатов поиска все клипы, связанные с движением "Белые жизни тоже важны": эту кампанию, в противовес расистскому "БЛМ", возглавил рэпер Канье Уэст. Но даже звездный статус певца не защитил его и единомышленников от цензурных репрессий TikTok.

Фото: pixabay.com

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