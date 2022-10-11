TikTok на страже цензуры

Миграционный кризис не ослабевает в Европе. В Соединенном Королевстве высадилась новая группа мигрантов. Они продолжают массово пересекать Ла-Манш при попустительстве французских властей. Не пресекается текущий в Европу поток беженцев из Сирии - они направляются из Турции через Балканы и далее на запад. Одна только Венгрия сообщает, что в этом году на ее территорию незаконно проникло около 200 тысяч беженцев. Причем, прибытие азиатов и африканцев в Европу, а латиносов в Соединенные Штаты становится понемногу фигурой умолчания: процесс приобрел чудовищные масштабы, но выражать опасения на этот счет запрещает либеральная цензура.