TikTok под запретом: Китай обвиняет власти США в травле

Власти США с завтрашнего дня вводят запрет на скачивание на территории страны мессенджера WeChat и социальной сети TikTok. Речь идет о полной ликвидации доступа к этим приложениям. Китай, где и разработаны приложения, отреагировал категорично, указав на то, что Вашингтон лишь прикрывается интересами национальной безопасности. МИД государства требует прекратить эту травлю, иначе Пекин прибегнет к необходимым мерам по защите законных прав и интересов китайских предприятий.