Time вышел с обложкой, на которой изображено лицо c чертами Трампа и Путина

Американский еженедельник Time вышел в июльском номере с обложкой, на которой изображено лицо c чертами обоих президентов - Дональда Трампа и Владимира Путина. На изображении можно заметить характерную прическу Путина, его форму губ, а также овал лица Трампа и красный галстук, который был на Президенте США во время совместной пресс-конференции. Под портретом заголовок: "Кризис саммита". Речь идет о реакции на саммит США и России, во время которого лидеры провели встречу тет-а-тет. Кстати, ранее американский президент пообещал «большие последствия» после саммита с лидером России.