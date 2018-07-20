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Time вышел с обложкой, на которой изображено лицо c чертами Трампа и Путина
Американский еженедельник Time вышел в июльском номере с обложкой, на которой изображено лицо c чертами обоих президентов - Дональда Трампа и Владимира Путина. На изображении можно заметить характерную прическу Путина, его форму губ, а также овал лица Трампа и красный галстук, который был на Президенте США во время совместной пресс-конференции. Под портретом заголовок: "Кризис саммита". Речь идет о реакции на саммит США и России, во время которого лидеры провели встречу тет-а-тет. Кстати, ранее американский президент пообещал «большие последствия» после саммита с лидером России.
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