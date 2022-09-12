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Times: Древний Камень судьбы поместят в основание коронационного трона Карла III
Камень судьбы, находившийся более 1 тыс. лет в основании трона вначале шотландских, а затем английских монархов, привезут из Эдинбурга в Вестминстерское аббатство для церемонии коронации Карла III. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на The Times.
Камень из красного песчаника прямоугольной формы весом 152 кг, согласно одной из легенд, когда-то принадлежал ветхозаветному патриарху Иакову. Реликвия, известная также как "Скунский камень", хранилась до конца XIII века в шотландском аббатстве Скуна. В 1296 году английский король Эдуард I перевез камень в Лондон и поместил его в нишу в нижней части трона святого Эдуарда, использовавшегося во время церемоний коронации почти всех правителей страны.
В 1950 году четверо шотландских студентов выкрали камень из Вестминстерского аббатства, но спустя три месяца он был возвращен на прежнее место. Через 46 лет реликвию передали Шотландии и поместили в Эдинбургский замок с условием, что она будет доставлена в Лондон для церемонии коронации британского монарха.
Фото:edinburghcastle.scot
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