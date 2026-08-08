Тищенко назвал взрыв на юбилее генерала РФ звеном одной цепи и спрогнозировал рост диверсий

Взрыв в ресторане в центре Москвы, где, по данным СМИ, отмечал свой 55-летний юбилей генерал Александр Чайка, глава Воздушно-космических сил России, породил множество версий. Официальные российские источники обтекаемо оценивают случившееся. Западные медиа уже назвали произошедшее "предупреждением путинской элите". В чем суть случившегося и что это значит для дальнейшего хода конфликта, пояснил эксперт по национальной безопасности Александр Тищенко в "Актуальном интервью".

"То, что касается этого взрыва, официальные версии со стороны России достаточно скупые, со стороны Украины пока идет молчание. Никто не берет на себя ответственность. Есть куча версий, и это говорит о том, что в этом деле замешаны спецслужбы. Реализация, скорее всего, украинская, но руководилась она из внешних контуров, возможно, британских", - сказал эксперт.

По его мнению, пассивная реакция России объясняется большим объемом работы, которую предстоит провести спецслужбам, чтобы установить все детали.

Учитывая, что это не первый случай покушения на российских генералов, эксперт считает, что стандартные методы безопасности уже не работают. "России пора задуматься о восстановлении параметров СМЕРШа", - отметил спикер.

СМЕРШ - охотники за шпионами. По словам Александра Тищенко, российская территория перегружена таким контингентом. Он убежден, что таких акций со стороны Украины будет больше, поскольку Киев не может добиться успеха на фронте и вынужден искать другие способы удерживать внимание своего электората.

"Удары по складам, по пляжу в Геленджике, взрыв в Москве - это звенья одной цепи. Цель - увести украинский электорат от реальных проблем на фронте. Украина сильно проседает, энергетический сектор буквально исчезает на глазах, зимой ей будет очень тяжело", - подчеркнул эксперт.

В этой связи, по его мнению, Киев будет наращивать диверсионную активность, а России придется искать новые инструменты противодействия - как информационные, так и ударные. "Не может в этой ситуации молчание быть гробовым", - заключил спикер.