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То, что они делают с экономикой в мире, пугает - как BlackRock управляет глобальной финансовой экосистемой
Слышали ли вы, кто такой Лоренс Финк? Или компания BlackRock? Если нет, то самое время узнать поближе тех, кто стоит на вершине финансовой и политической пирамиды мира. Про них говорят, что они хозяева планеты, контролируют и влияют буквально на все. Если вас масштаб не шокирует, то удивит точно.
Для начала давайте посмотрим на американский фондовый рынок. Его большая часть (примерно 80 %) принадлежит всего трем корпорациям. Они являются основными инвесторами примерно 2 тыс. крупнейших компаний, общая капитализация которых превышает 20 трлн долларов.
Итак, первая из тройки - компания BlackRock. Как же она стала самой крупной в мире менее чем за 30 лет? Само название корпорации переводится как "Черная скала". Зловеще, но не отражает всех объемов и делишек компании. В активе BlackRock находятся фармацевтические компании, большая часть крупнейших американских СМИ и в целом примерно 10 % всех ценных бумаг в мире. А еще 70офисов в30странах и более тысячи инвестиционных фондов под управлением.
На сегодняшний день активы компании превышают сумму в 10 трлн долларов. BlackRock входит в топ-5 акционеров каждой крупной компании S&P 500, управляет капиталом американской Федеральной резервной системы, центральных банков и казначейств, а также глобальной финансовой экосистемой. Стоимость BlackRock - это половина всего ВВП Соединенных Штатов Америки. А Лоренс Финк, основатель и руководитель корпорации, входит во влиятельный совет по иностранным отношениям и совет Всемирного экономического форума.
Они буквально пытаются купить все. Их глава Ларри Финк, гендиректор BlackRock входит в попечительский совет Всемирного экономического форума, где они придумали этот план, называющийся "Великая перезагрузка", который подразумевает, что вы не будете владеть ничем и будете счастливы. Они уже на прямом пути к этому. Вы, наверное, слышали о случаях, когда люди собираются купить дом, но вдруг появляется некто и в последнюю минуту уводит дом из-под носа. И обычно это малоизвестная компания с непонятным названием. Но если вы отследите ее, то поймете, что она принадлежит BlackRock.
Американские расследователи из Medium посвятили деятельности корпорации огромный материал. Журналисты посчитали, что даже если человек будет зарабатывать один доллар в секунду, то сможет купить BlackRock через 240 тыс. лет. "То, что они делают с экономикой в мире, пугает", - заключают расследователи.
А теперь загибайте пальцы: Google, Facebook, Twitter, Amazon, Disney, Fox - это лишь совсем небольшая часть бесконечного инвестиционного портфеля BlackRock. Компания владеет крупными долями во всех отраслях промышленности - от медиа до нефти и оружия. Например, некоторые всем известные бренды продуктов питания находятся под колпаком "Черной скалы". Она же контролирует и 90 % крупнейших СМИ по всему миру. Наверное, поэтому вы не услышите о них ничего плохого.
Другие тайные корпорации, теневое правительство, картели и глобальная монополия. Тысячи известных брендов и ключевые сферы. Кому еще удалось подмять крупнейшие мировые активы и кто скрывается за хозяевами планеты, смотрите в "Понятной политике".
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