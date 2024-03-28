То, что они делают с экономикой в мире, пугает - как BlackRock управляет глобальной финансовой экосистемой

Слышали ли вы, кто такой Лоренс Финк? Или компания BlackRock? Если нет, то самое время узнать поближе тех, кто стоит на вершине финансовой и политической пирамиды мира. Про них говорят, что они хозяева планеты, контролируют и влияют буквально на все. Если вас масштаб не шокирует, то удивит точно.

Для начала давайте посмотрим на американский фондовый рынок. Его большая часть (примерно 80 %) принадлежит всего трем корпорациям. Они являются основными инвесторами примерно 2 тыс. крупнейших компаний, общая капитализация которых превышает 20 трлн долларов.

Итак, первая из тройки - компания BlackRock. Как же она стала самой крупной в мире менее чем за 30 лет? Само название корпорации переводится как "Черная скала". Зловеще, но не отражает всех объемов и делишек компании. В активе BlackRock находятся фармацевтические компании, большая часть крупнейших американских СМИ и в целом примерно 10 % всех ценных бумаг в мире. А еще 70офисов в30странах и более тысячи инвестиционных фондов под управлением.

На сегодняшний день активы компании превышают сумму в 10 трлн долларов. BlackRock входит в топ-5 акционеров каждой крупной компании S&P 500, управляет капиталом американской Федеральной резервной системы, центральных банков и казначейств, а также глобальной финансовой экосистемой. Стоимость BlackRock - это половина всего ВВП Соединенных Штатов Америки. А Лоренс Финк, основатель и руководитель корпорации, входит во влиятельный совет по иностранным отношениям и совет Всемирного экономического форума.

Они буквально пытаются купить все. Их глава Ларри Финк, гендиректор BlackRock входит в попечительский совет Всемирного экономического форума, где они придумали этот план, называющийся "Великая перезагрузка", который подразумевает, что вы не будете владеть ничем и будете счастливы. Они уже на прямом пути к этому. Вы, наверное, слышали о случаях, когда люди собираются купить дом, но вдруг появляется некто и в последнюю минуту уводит дом из-под носа. И обычно это малоизвестная компания с непонятным названием. Но если вы отследите ее, то поймете, что она принадлежит BlackRock. Роберт Кеннеди-младший, кандидат в президенты США

Американские расследователи из Medium посвятили деятельности корпорации огромный материал. Журналисты посчитали, что даже если человек будет зарабатывать один доллар в секунду, то сможет купить BlackRock через 240 тыс. лет. "То, что они делают с экономикой в мире, пугает", - заключают расследователи.









А теперь загибайте пальцы: Google, Facebook, Twitter, Amazon, Disney, Fox - это лишь совсем небольшая часть бесконечного инвестиционного портфеля BlackRock. Компания владеет крупными долями во всех отраслях промышленности - от медиа до нефти и оружия. Например, некоторые всем известные бренды продуктов питания находятся под колпаком "Черной скалы". Она же контролирует и 90 % крупнейших СМИ по всему миру. Наверное, поэтому вы не услышите о них ничего плохого.