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Точная копия легендарного "Титаника" отправится в плавание
Легендарный "Титаник" вновь отправится в плавание. Вернее, его точная копия. Судно планируют спустить на воду в 2022 году. Оно повторит маршрут оригинала и отправится из британского Саутгемптона в Нью-Йорк. Лайнер примет на борт почти 2,5 тысячи пассажиров и 900 членов экипажа. В этот раз, чтобы избежать печальной истории своего предшественника, "Титаник" будет оснащен необходимым количеством спасательных лодок и суперсовременными радарами.
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