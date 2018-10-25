Точная копия легендарного "Титаника" отправится в плавание

Легендарный "Титаник" вновь отправится в плавание. Вернее, его точная копия. Судно планируют спустить на воду в 2022 году. Оно повторит маршрут оригинала и отправится из британского Саутгемптона в Нью-Йорк. Лайнер примет на борт почти 2,5 тысячи пассажиров и 900 членов экипажа. В этот раз, чтобы избежать печальной истории своего предшественника, "Титаник" будет оснащен необходимым количеством спасательных лодок и суперсовременными радарами.