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Президент Казахстана: За беспорядками в стране стоят финансово мотивированные заговорщики
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вновь обратился к нации и заявил, что вступает в должность председателя Совета безопасности и готов к жестким действиям, сообщает БелТА со ссылкой на ТАСС.
"Как глава государства и с сегодняшнего дня председатель Совета безопасности намерен действовать максимально жестко", - сказал Касым-Жомарт Токаев в телеобращении.
По словам Токаева, принятых на фоне массовых протестов мер недостаточно, пишет РБК. Президент считает, что за беспорядками стоят "финансово мотивированные заговорщики", у которых есть "тщательно продуманный план". "Обращает на себя внимание высокая организованность хулиганствующих элементов. Это свидетельствует о тщательно продуманном плане действий заговорщиков, которые мотивированы финансово. Именно заговорщиков", - сказал он.
Также Токаев в телеобращении заявил, что выступит с новыми предложениями по политической трансформации Казахстана, добавив, что остается приверженцем последовательных реформ.
Президент Казахстана заявил, что останется в столице несмотря ни на что, поскольку его конституционная обязанность - быть вместе с народом. "Что бы ни было, я буду находиться в столице. Это моя конституционная обязанность - быть вместе с народом. Вместе мы преодолеем эту черную полосу в истории Казахстана. Выйдем из нее сильными", - сказал он, обращаясь к нации.
Акции протеста в Казахстане начались 2 января в городах Жанаозен и Актау Мангистауской области, где жители вышли на демонстрации из-за повышения цен на топливо. Отмечается, что с нового года цены на топливо выросли в два раза: с 60 тенге ($0,13) до 120 тенге ($0,27) за литр. Позже беспорядки вспыхнули в Алматы, Нур-Султане и других городах республики. 5 января глава государства отправил в отставку правительство. Его члены продолжают исполнять свои обязанности до утверждения нового состава кабмина.
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