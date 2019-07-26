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Токио-2020. Россия выступит под национальным флагом
Международный олимпийский комитет разрешил сборной России выступить под национальным флагом на Олимпиаде в Токио-2020. Напомним, на зимних Играх в Пхенчхане год назад наши соседи были вынуждены соревноваться под нейтральным. Из-за допингового скандала атлетам было запрещено любое использование триколора, символики, а также исполнение национального гимна. Официальное приглашение от МОК на Олимпиаду в Японии позволит России сформировать полноценную сборную, которая будет выступать без всяких условий и ограничений. Это касается и легкоатлетов, которые имеют официальный допуск от международной ассоциации. На сегодня это 120 человек.
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