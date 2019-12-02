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Токсичная пена на Индийском побережье

Токсичная забава. Из Индии приходят кадры, на которых видно, как дети резвятся в пене. Она окутала самый длинный природный пляж на берегах Ченнаи. Однако экологи радости не разделяют. Причина необычного явления в токсичной пене с резким запахом. Она образовалась при смешивании загрязнений в сточных водах и морской воды.

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