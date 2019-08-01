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Токсичные куриные яйца обнаружены в Бельгии

Сейчас продукцию целыми партиями изымают из крупных торговых сетей. Речь идет о 75 тысячах яиц - в них было найдено повышенное содержание диоксинов. Власти также приостановили работу фермы, которая занималась поставками. Экспортировалась ли токсичная продукция, пока неизвестно.

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