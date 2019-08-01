Токсичные куриные яйца обнаружены в Бельгии

Сейчас продукцию целыми партиями изымают из крупных торговых сетей. Речь идет о 75 тысячах яиц - в них было найдено повышенное содержание диоксинов. Власти также приостановили работу фермы, которая занималась поставками. Экспортировалась ли токсичная продукция, пока неизвестно.



