Об этом автосалоне стоит рассказать хотя бы по той причине, что проводится он раз в два года. Организаторы имеют достаточно времени продумать до мелочей схему, стиль, философию шоу. Токио. Десятки компаний демонстрируют то, чем поистине гордятся. И, конечно, в столице Японии акцент делается на электрические автомобили.



Продажи в этом сегменте растут не только в Стране восходящего солнца, но именно японцы активнее всего покупают то, что заправляется не продуктами переработки нефти, а, как говорится, от розетки. Есть на автосалоне машины, топливом для которых является водород. О чистой тяге и будущем отрасли - Вадим Мартишевский.





Основной акцент автогиганты делают на концепты и электромобили

Tokyo Motor Show стартовало в стране восходящего солнца в 46-ой раз. Наиболее масштабные стенды соорудили ведущие японские концерны "Тойота", "Ниссан", "Хонда" и "Мазда". Девиз нынешней выставки "Открывая будущее". Тем самым основной акцент автогиганты делают на концепты и электромобили.

Экспериментальный автомобиль "Эль-Кью" презентовала "Тойота". Он вмещает четырех взрослых. Литий-ионные батареи обеспечивают запас хода на одной зарядке до 300 километров. Управлять можно традиционным способом, а можно довериться автопилоту.

Если водитель интересуется спортом, искусственный интеллект может включить телепередачу о матче по регби

Искусственный интеллект машины находится в постоянном диалоге с пассажирами не только голосом, но и визуально - через световые элементы в салоне. Дорожную информацию - указатели, знаки, подсказки навигации - бортовая система отображает 3D-методом дополненной реальности.

Дайсукэ Идо, менеджер концерна "Тойота":

"Если водитель интересуется спортом, искусственный интеллект может включить телепередачу о матче по регби. Это не даст уснуть водителю до остановки для отдыха. Таким образом, мы вносим свой вклад в безопасность клиентов".



Партию "Тойота Эль-Кью" выпустят к 2020 году для развоза гостей Олимпийских игр, которые пройдут в Токио

Выглядящий как спортивная машина ховер-байк "Икс-Туризмо" разработан стартапом "Эй-Эль-Ай". Как утверждает компания, он будет способен парить в двух метрах над землей и сможет избегать препятствий с помощью встроенных сенсоров.

Транспортное средство длиной почти три метра оснащено бензиновым двигателем и поднимается с помощью винтов, установленных под его корпусом. Продажи «летающего мотоцикла» планируется открыть уже в следующем году.

Сочетание современных технологий и традиционного японского минимализма воплотил "Ниссан"

"Ария" - это электрический кроссовер с двумя электродвигателями. Полного заряда тяговой батареи ему должно хватить на 480 километров пути, а разгоняться до 100 километров в час он сможет меньше чем за пять секунд. Ожидается, что этот концепт-кар станет на конвейер.

Еще одна новинка с перспективой на серийный выпуск - "Ай-Эм-Кей". Автомобиль по габаритам относится к категории кей-каров, то есть, низкоскоростных ультракомпактных машин. Обе модели "Ниссан" - это ода автономному управлению, эффективной организации салона и японскому качеству.

На автосалоне наблюдается увлечение компактными размерами

Японские автопроизводители убеждены, бензиновые моторы скоро останутся в машинах только для подстраховки. На автосалоне, ко всему прочему, наблюдается увлечение компактными размерами. И это отнюдь не прихоть. Отмечается, что это необходимо нации, города которой известны своими узкими улочками. По этим же причинам новинки могут заинтересовать и европейцев.