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Только один человек из находившихся на борту разбившегося под Тегераном самолета выжил

Только один человек из тех, кто находился на борту разбившегося под Тегераном самолета, выжил. Все остальные 15 погибли. «Боинг» иранской армии летел из Бишкека и должен был сесть в аэропорту Пайям, но по ошибке приземлился в расположенной поблизости гавани Фатх. При посадке он не смог затормозить на взлётно-посадочной полосе и врезался в городские постройки. Сообщается, что пилоты, вероятно, потеряли контроль над грузовым лайнером.

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