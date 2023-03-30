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Только половина истребителей США годны к полетам

Уровень армии США сильно переоценен. Как пишет "Блумберг", только половина истребителей F-35 готова взлетать. При этом доля самолетов, способных выполнять все боевые задачи, и вовсе менее 30%. Руководитель программы генерал-лейтенант Майкл Шмидт назвал такую ситуацию неприемлемой.

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