Тонны моркови скинули животным в Австралии с вертолетов

В Австралии всеми силами пытаются помочь животным, пострадавшим от лесных пожаров. Национальная служба парков и дикой природы организовала для зверушек доставку еды. Над выжженными равнинами с вертолета животным сбросили тысячи килограммов моркови и сладкого батата. Напомним, пожары в Австралии бушуют с августа. За это время от огня и голода погибло полтора миллиарда животных.