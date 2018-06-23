Топ-менеджера кинокомпании Netflix уволили за оскорбления темнокожих

Топ-менеджера известной американской кинокомпании Netflix уволили за оскорбления темнокожих. Об этом сообщает "Голливуд Репортэр". Джонатан Фридланд неоднократно выражался в адрес афроамериканцев в присутствии других сотрудников, используя при этом неполиткорректные в США слова. Несмотря на успешную семилетнюю карьеру, низкая расовая толерантность Фридланда не соответствует ценностям компании, заявили в Netflix.