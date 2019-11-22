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Топ-террориста организации "Исламское государство" захватили правоохранители в Турции

Об этом сообщает МВД страны. Известно, что задержанный по имени Юсуф Худа стоит за прошлогодними терактами в России и Германии. Он занимался изготовлением взрывчатки и организовывал нападения с участием террористов-смертников. На его счету около 20 атак.

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