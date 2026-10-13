Топливный кризис добрался до Бали: на многих АЗС закончился бензин, очереди второй день

Мировой энергокризис продолжает расширять свою географию. Топливный шок достиг Бали.

На многих АЗС закончились запасы бензина. На заправках, где еще осталось топливо, уже второй день наблюдаются огромные хаотичные очереди, передают местные СМИ.

Причиной перебоев могли стать задержки прибытия танкеров с топливом. Жителей призвали не закупать топливо впрок. Согласно данным аналитиков, с начала года мировые цены на энергоресурсы выросли в среднем почти на 20 %. Особое беспокойство вызывает стоимость дизеля: с начала конфликта на Ближнем Востоке цены на него в среднем выросли на 70 %.