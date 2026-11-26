Крупнейший авиаперевозчик Прибалтики на грани краха. Латвийская государственная авиакомпания airBaltic начала массовую рассылку уведомлений о сокращениях из-за процедуры банкротства.

По данным Reuters, работу потеряют до 700 человек - это почти каждый пятый сотрудник, включая пилотов и бортпроводников. Персоналу ставят жесткий ультиматум: понижение в должности, увольнение или временный перевод в авиакомпанию Папуа - Новой Гвинеи.

Причина - топливный шок и многомиллионные долги. В сентябре перевозчик подал на банкротство в суд Нью-Йорка, сокращает флот с 54 до 36 самолетов и предупреждает, что без срочных кредитов у компании уже в декабре закончатся деньги и начнется полная ликвидация.