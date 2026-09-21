Топливный шторм: мир стоит на пороге дизельного коллапса

Краткий пересказ от ИИ

Американские нефтяники вдруг дружно сказали, что механизмы сдерживания мирового топливного кризиса исчерпаны. Трамп потребовал от Зеленского прекратить уничтожение российских НПЗ, потому что, по его мнению, именно эти удары, а не закрытый Ормуз, толкают мир к дизельному голоду.

И вот западный мир, который еще вчера гордился "зеленой энергетикой", сегодня считает, сколько литров осталось до бунта.

Мир на пороге топливного коллапса

Американские нефтяные компании - те самые, которые еще недавно спокойно качали сланцевую нефть и довольно улыбались, - вдруг заговорили языком апокалипсиса. Тормозов больше нет. Коммерческие запасы нефтепродуктов по миру тают уже более полугода. Стратегические резервы стран Организации экономического сотрудничества и развития, которые весной решили выпустить 400 млн баррелей, подходят к концу. Китай, который раньше сидел на своих кубышках и снижал импорт, снова вышел на рынок. А удары по саудовскому трубопроводу, обходившему Ормуз, забрали еще 2,5 млн баррелей в сутки. Как выразился глава Chevron Майк Уирт: "Все эти амортизаторы уже сыграли свою роль. Буферов в системе почти не осталось". Перевод с корпоративного на человеческий: мир едет на остатках бензина в баке, а заправка закрыта. Ирония в том, что американские компании сейчас зарабатывают на высоких ценах, но инвестировать в новое производство не спешат - слишком неопределенно. Классика капитализма: прибыль сегодня, риски завтра. А завтра, как известно, может и не наступить.

Фуры вместо трубопроводов

Василий Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества (Россия):

"Кризисная ситуация возникла из-за неудачной для США войны на Ближнем Востоке, которую Соединенные Штаты начали вместе с Израилем и своими арабскими союзниками, которых они не спрашивали, и европейцы в этом не участвовали. Но дело в том, что из-за этого обрушились поставки на мировой рынок. Примерно на 30 % упали поставки удобрений, как сообщается в некоторых источниках, упала в такой же доле поставка углеводородов, хотя отчасти она сохраняется через порты Султаната Оман, но туда нет трубопроводов, туда нужно просто фурами везти топливо, нефть или дизельное топливо, значит, и дальше загружать в танкеры и отгружать. А танкеры эти не могут пройти через Суэцкий канал, потому что йеменские хуситы одержали крупную военную победу, закрыли Баб-эль-Мандебский пролив и при этом пленили две бригады снаряженных, отлично экипированных солдат, подчиненных Саудовской Аравии".

Рекорды, которых никто не хотел

Цифры говорят сами за себя, и говорят они громко. В США средняя цена дизеля достигла 6,49 доллара за галлон - абсолютный исторический максимум. Это почти на 75 % дороже, чем год назад. Во Франции дизель обновил рекорд и приблизился к 2,41 евро за литр. При этом примерно каждая девятая заправка уже испытывает дефицит хотя бы одного вида топлива. Рыбаки блокируют порты, требуют потолок цены на морской дизель, а в соцсетях снова бродят призывы к "желтым жилетам" - дата 17 октября уже гуляет по Сети. В Германии средняя цена дизеля тоже взяла исторический максимум - около 2,45 евро за литр, в Швейцарии - 2,41 франка за литр, выше, чем в 2022-м. Мир, который еще недавно обсуждал электромобили и "зеленый переход", внезапно обнаружил, что без дизеля не едет почти ничего: ни фура с едой, ни комбайн, ни генератор в больнице. Можно сколько угодно спорить, кто первый начал - иранцы, американцы, украинцы или саудиты, но тень большого энергокризиса уже висит на горизонте. Ситуация вышла далеко за рамки "просто высоких цен". Блокада Ормуза плюс истощенные запасы создали идеальный топливный шторм. Пока политики выясняют, кто виноват, обычный человек смотрит на табло заправки и считает, хватит ли зарплаты доехать до работы. Во Франции уже пахнет 2018-м. В Германии требуют от правительства хоть каких-то мер. В США цены на дизель - это удар инфляции, удар по логистике и, в конечном счете, по рейтингам перед выборами.

Знаете, что объединяет Трампа, французских рыбаков, немецких автомобилистов и швейцарских водителей? Все они смотрят на цену дизеля и не верят своим глазам. В итоге мы получили классический сюжет: большая геополитика встретилась с маленьким человеком на заправке. И маленький человек, как обычно, оказался самым уязвимым.

Можно сколько угодно говорить о "стратегических целях" и "необходимости ударов", но когда дизель стоит как золото, а заправки пустеют, стратегия начинает пахнуть бензином и дымом от горящих покрышек.