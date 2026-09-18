Топливный шторм в ЕС: экстренные меры не спасают

На топливном рынке Евросоюза абсолютный шторм.

В Германии цена на все виды горючего и дизель выросла до небывалых 2 евро 45 центов. В Италии власти полагают ситуацию настолько опасной, что объявили о принятии экстренных мер. Премьер Мелони ввела мораторий на взимание транспортного налога. Во Франции все острее дает о себе знать дефицит горючего. Макрон созывает экстренное совещание.

Однако выхода из кризиса пока не видать: биржевая цена на баррель нефти перевалила за 100 долларов. При этом для реальных, а не бумажных, поставок цена приближается к 120 долларам.