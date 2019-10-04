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Топливный коллапс вызвал протесты в Эквадоре

Режим чрезвычайного положения введен на всей территории Эквадора. Причина - забастовки и массовые протесты против экономических реформ. Большинство эквадорских профсоюзов называют их антинародными. Камнем преткновения стала отмена субсидий на бензин "экстра" и дизельное топливо, отчего цены на них выросли более чем на 100 процентов. Страдают пассажиро- и грузоперевозки. В итоге движение по всей стране парализовано, отменены занятия в школах.

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