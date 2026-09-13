Топливо в Балтии дорожает: дизель преодолел отметку в 2 евро

Автомобильное топливо продолжает дорожать в странах Балтии. Во всех трех республиках преодолен символический рубеж: дизель теперь стоит дороже двух евро за литр. Самый дорогой он в Вильнюсе - 2 евро 17 центов, дешевле всего в Таллине - 2 евро 3 цента.

Подорожание затронуло и остальные виды горючего: цены на бензин подобрались к двум евро и, вполне вероятно, преодолеют этот рубеж на следующей неделе.

Главным фактором, определяющим цены, считается ближневосточный конфликт. Впрочем, политика правительств тоже влияет: весной власти прибалтийских стран снижали налоги на автомобильное топливо, чтобы сдержать его подорожание. Теперь они это делать отказываются.