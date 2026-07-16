Торговая война между США и Бразилией: Лула да Силва готовит ответ
Автор:Редакция news.by
Власти Бразилии ответят на решение США обложить бразильские товары пошлинами в 25 %, - заявил президент страны Лула да Силва.
Он также добавил, что намерен возобновить диалог в рамках механизма урегулирования споров Всемирной торговой организации.
По словам да Силва, руководство Бразилии уже разработало план защиты национальной экономики, который окажет поддержку сферам, пострадавшим от "американских незаконных тарифов".