Торговая война между США и Бразилией: Лула да Силва готовит ответ

Власти Бразилии ответят на решение США обложить бразильские товары пошлинами в 25 %, - заявил президент страны Лула да Силва.



Он также добавил, что намерен возобновить диалог в рамках механизма урегулирования споров Всемирной торговой организации.

По словам да Силва, руководство Бразилии уже разработало план защиты национальной экономики, который окажет поддержку сферам, пострадавшим от "американских незаконных тарифов".