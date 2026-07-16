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Торговая война между США и Бразилией: Лула да Силва готовит ответ

Власти Бразилии ответят на решение США обложить бразильские товары пошлинами в 25 %, - заявил президент страны Лула да Силва.

Он также добавил, что намерен возобновить диалог в рамках механизма урегулирования споров Всемирной торговой организации.

По словам да Силва, руководство Бразилии уже разработало план защиты национальной экономики, который окажет поддержку сферам, пострадавшим от "американских незаконных тарифов".

Разделы:

В миреЭкономикаСША

Теги:

СШАторговляБразилия
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