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Торговая сделка между США и Китаем не расторгнута
Торговая сделка США и Китая продолжает действовать. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в Twitter. Глава Белого дома выразил надежду, что Пекин продолжит выполнять условия соглашения. Ранее глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро сообщил телеканалу Fox News Channel, что Трамп намерен прекратить действие соглашения с КНР на фоне растущей уверенности разведки в происхождении нового коронавируса, якобы вырвавшегося из стен лаборатории в городе Ухань. Позднее агентство Bloomberg распространило заявление Наварро о том, что его высказывания были вырваны из контекста и не касались первой фазы торговой сделки, которая сохраняется.
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