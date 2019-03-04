Торговая война с Китаем обойдется Штатам в 40 миллиардов долларов в год

Американские эксперты посчитали, во сколько Штатам обойдется торговая война с Китаем. По данным Института международных финансов, китайские налоги будут стоить американским экспортерам 40 миллиардов долларов в год. Пошлины, введенные в 2018 на товары китайского экспорта совокупной стоимостью примерно 250 миллиардов долларов, привели к заметному сокращению поставок в США. Однако ответные меры азиатского рынка нанесли гораздо более серьезный ущерб. Так, из-за сокращения экспорта в Китай убытки американских предприятий в период с июля по ноябрь прошлого года превысили 17 миллиардов.

