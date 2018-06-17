Торговая война США со всем миром разгорается с большей силой

На демарш Вашингтона уже отреагировал Китай введением пошлины в 25 процентов на целый ряд товаров. Напомним, ранее Белый дом одобрил введение пошлин на товары из Поднебесной. Когда именно вступают в силу новые ограничения, не сообщается. Известно лишь, что в черном списке около 1100 позиций. Как сообщают информагентства, против решения Трампа выступил американский Минфин, однако переубедить президента не удалось. Политологи замечают, что Трамп в очередной раз нарушил собственное слово - в мае Пекин и Вашингтон договорились о сотрудничестве в сферах экономики и торговли. Пикантности ситуации добавляет и тот факт, что совсем недавно Белый дом развязал торговую войну с соседями и союзниками по НАТО. Продолжит Юрий Козлов.

1 июня США ввели пошлины на импорт стали и алюминия - 25 и 10 процентов соответственно. Ограничения коснулись всех партнеров Соединенных Штатов, включая соседей - Канаду и Мексику, государства ЕC и других союзников по НАТО.

Официальный Мехико отреагировал на протекционистские шаги Вашингтона моментально, оформив дополнительные сборы на импортируемую из США кукурузу, виски, сыры, яблоки. Евросоюз и Канада до последнего пытались решить вопрос миром. Однако после провального саммита G7 стало очевидно - Брюсселю и Оттаве придется подготовить жесткий ответ.

В четверг государства ЕС единогласно проголосовали за введение 25-процентной пошлины на американские товары общим объемом под 3 миллиарда евро. В черный список, в числе прочего, попали мотоциклы Harley Davidson, Levi’s, бурбон, продукция сельского хозяйства. 20 июня санкционный топ должна одобрить Еврокомиссия, уже с июля Брюссель сможет официально запустить документ.

Противостоянием между союзниками всерьез обеспокоился Международный валютный фонд. Глава МВФ Кристин Лагард подчеркнула - последствия торговой войны могут быть довольно непредсказуемыми.

Прогнозы МВФ администрацию Дональда Трампа не пугают. Накануне Белый дом одобрил новые санкции, на этот раз против Китая. Штрафными пошлинами - 25 процентов - будут облагаться сотни позиций на сумму 50 миллиардов долларов. Цель решения - исправить дефицит в торговле с КНР. В прошлом году он превысил полтриллиона.

С давлением и бойкотом американские товары уже столкнулись в Канаде. Местные активисты запустили флешмоб в соцсетях с призывом игнорировать произведенные в США фрукты и алкоголь.

Китайский же бизнес на санкции реагирует довольно сдержанно.

Китай, тем не менее, подготовил ответ. Поднебесная обещает обложить заградительными пошлинами не только сельхозпродукцую из США и многострадальный бурбон, но и автомобили, медоборудование. Также Пекин, говорят эксперты, попытается вытеснить американские товары с традиционных для них рынков Канады и стран Латинской Америки. Китайские контрсанкции должны вступить в силу в один день с американскими ограничениями - 6 июля.