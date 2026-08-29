Торговый дефицит США в июле вырос до 118 млрд долларов

Тарифная политика Дональда Трампа не приносит ожидаемых результатов. В июле торговый дефицит США вырос сразу на 17 % и достиг критической отметки в 118 млрд долларов. Это значение стало максимальным с марта 2025 года и превзошло все прогнозы аналитиков.

Негативная ситуация сложилась из-за падения американского экспорта на фоне стремительного роста объемов импорта. По мнению экспертов Bloomberg, торговые войны - худшая инициатива Белого дома за всю историю.