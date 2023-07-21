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Торговля детскими органами, педофилия, насилие - врата европейского ада, в который попадают украинские дети
И знаете, так в Европе привыкли все переворачивать с ног на голову. Белое называют черным. Страдания и смерть людей для них норма. А теперь подумайте, если они сами что-то называют "райским садом", то что там на самом деле?
Украинские женщины вскрыли европейский гнойник, пережив личные трагедии. У них отнимают детей, отдают их в ЛГБТ-семьи, кто-то исчезает навсегда, в том числе став объектом черных трансплантологов. Ксения Лебедева уже не один месяц занимается расследованием этих чудовищных преступлений европейской цивилизации.
Каждый день приходит информация из стран Евросоюза о новых случаях отъема, а иногда и исчезновения детей. Речь про украинских детей или детей из смешанных семей. Один из последних случаев: у украинки из Харькова 9 месяцев назад забрали ее маленького сына Айриса и отдали на попечительство католической церкви. Пытались отдать то в австрийскую, то в украинскую семью - не получилось. И это при живой матери и бабушке.
Айрису 2 года, не хочется думать о плохом, но плохие случаи были. Пугает процветающая педофилия среди религиозных деятелей. Светлана Бабкина, мать Айриса, сегодня боится именно такого исхода. Но опубличивать себя до конца не готова, так как переживает за свою безопасность и безопасность сына.
Когда Евросоюз, США бездействуют, они автоматически становятся сообщниками. Государства потворствуют существованию подобных организаций и подобной практике торговли детьми. В эту же схему были втянуты аргентинская некоммерческая организация, там же имели место быть участие испанского офицера полиции, правоохранительные органы. Более того, были втянуты представители религиозных организаций, втянут пастор, который требовал 22 тыс. евро за свое участие в этой схеме и в клеветнических данных о том, что дети якобы содержались в ненадлежащих условиях.
Мира Терада провела свое расследование. Стало понятно, что детей-инвалидов из детских домов Донецкой Народной Республики вывозили в ЕС и открыто ими торговали. Ребенок-инвалид - 18 тыс. евро, здоровый - чуть выше. Детей в том числе сдавали и в аренду. Это и есть пресловутая европейская цивилизация.
Они в дальнейшем попали в учреждения, которые были больше похожи не на нормальное содержание детей, а на тюрьмы для малолетних. Эти заведения находились рядом с маргинальными сообществами, где дети получили доступ к наркотическим средствам. По нашим данным, детей вынуждали торговать наркотиками, были факты сексуального насилия. Есть информация о том, что девочек вынуждали делать аборты после этих актов сексуального насилия. Просто появилась такая чудовищная цепочка преступлений одно за одним. Конечно же, понимая, кто во все это втянут, какие лица, понимая, что это невозможно в XXI веке проворачивать без знания и вовлеченности государственных структур.
Преступления совершают в отношении и других беженцев. Когда на фоне нестабильной психологической ситуации дети заявляют, что они готовы совершить суицид, они попадают в группу риска, на них начинается охота. Потому что это потенциальная жертва для черных трансплантологов. А смерть несовершеннолетнего можно успешно подвести под самоубийство. Об этом рассказывает правозащитница из Польши Иоанна Пахвицевич.
Недавно ребенок в Испании - они забрали этого ребенка от родителей, родителей депортировали в Колумбию. Ребенок остался с бабушкой, так как он родился на территории Испании, потом забрали у бабушки этого ребенка. Ребенка забрали, ребенок в 4 года к ним попал. Они там насиловали этого ребенка. Он в 7 лет сказал, что закончит жизнь самоубийством. Они ему вырезали все органы прямо в больнице.
Иоанна озвучивает еще один случай изъятия, когда девочка считает себя мальчиком, но ее родители не согласны. Вот что происходит далее.
Тоже такая ситуация. Они у нее устранили сначала отца, устранили мать, потому что говорили, что она хочет быть Джеймс, что она хочет быть мальчиком. Из-за того что мать не хотела принимать ее мальчиком, она страдала и самоубийством захотела жизнь закончить. Она исчезла, эта девочка. Такие обстоятельства, как этот мальчик в Испании, но мы не знаем, что с нею произошло, потому что они так делают, что когда они забирают на непостоянную опеку, они устраняют родителей для того, чтобы довести в суде, что ребенка нельзя возвращать. Когда ребенок старше, его в усыновление уже тяжело продать, тогда они делают на себя опеку, чтобы родители ничего не знали о ребенке, теряются следы.
Хочу подчеркнуть, что работая с правозащитниками из Польши, Германии, России, мы все сталкиваемся с тем, что не все женщины, у которых отобрали детей, у которых пропали дети, готовы говорить об этом, так как они боятся за свою безопасность. Но давайте будем честны, если вы не расскажете о том, как в демократической Европе отбирают детей, как их передают в ЛГБТ-семьи, а из девочек делают мальчиков, если вы не расскажете о случаях насилия, педофилии и торговли детскими органами, то этого никто не сделает. Давайте объединимся в борьбе за правду, к которой Старый Свет глух.
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