Торговля детскими органами, педофилия, насилие - врата европейского ада, в который попадают украинские дети

Тоже такая ситуация. Они у нее устранили сначала отца, устранили мать, потому что говорили, что она хочет быть Джеймс, что она хочет быть мальчиком. Из-за того что мать не хотела принимать ее мальчиком, она страдала и самоубийством захотела жизнь закончить. Она исчезла, эта девочка. Такие обстоятельства, как этот мальчик в Испании, но мы не знаем, что с нею произошло, потому что они так делают, что когда они забирают на непостоянную опеку, они устраняют родителей для того, чтобы довести в суде, что ребенка нельзя возвращать. Когда ребенок старше, его в усыновление уже тяжело продать, тогда они делают на себя опеку, чтобы родители ничего не знали о ребенке, теряются следы.

Иоанна Пахвицевич, правозащитница