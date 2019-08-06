Торговое противостояние между США и Китаем набирает обороты

Поднебесная приостановила закупки американской сельхозпродукции. И не исключает поднятия ввозных пошлин на уже приобретенную после 3 августа. Эти меры стали ответом на введение Вашингтоном 10-процентных пошлин на китайские товары стоимостью 300 миллиардов долларов, то есть на весь оставшийся импорт из этой страны.