Торговые сети Литвы готовятся к сокращению ассортимента, а литовскую промышленность разоряют энерготарифы

Литовские торговые сети сообщают: в стране прекращается производство ряда продуктов, а одна фабрика уже практически закрылась! Причина - в росте издержек, который вызван подорожанием электричества. Пока это не дает о себе знать пустыми прилавками, но тренд вызывает самые живые опасения, сообщает местные СМИ. В это же время Литовская конфедерация промышленников заявляет -с прилавков страны в ближайшее время исчезнут многие товары (некоторые, возможно, навсегда).



В стране полностью или частично приостановили деятельность 16 крупных производственных предприятий- из-за подорожания электричества выпуск многих товаров стал убыточным! Например, счета молочников из Rokiškio sūris осенью выросли с четверти миллиона до 2 миллионов! КомпанияSoltera теперь платит не 15, а 120 тысяч евро в месяц.



При таких тарифах любая экономическая активность становится невозможной, поэтому промышленные предприятия уже начали массово закрываться, а к середине осени следует ждать эпидемии банкротств.



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