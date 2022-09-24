3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Торговые сети Литвы готовятся к сокращению ассортимента, а литовскую промышленность разоряют энерготарифы
Литовские торговые сети сообщают: в стране прекращается производство ряда продуктов, а одна фабрика уже практически закрылась! Причина - в росте издержек, который вызван подорожанием электричества. Пока это не дает о себе знать пустыми прилавками, но тренд вызывает самые живые опасения, сообщает местные СМИ. В это же время Литовская конфедерация промышленников заявляет -с прилавков страны в ближайшее время исчезнут многие товары (некоторые, возможно, навсегда).
В стране полностью или частично приостановили деятельность 16 крупных производственных предприятий- из-за подорожания электричества выпуск многих товаров стал убыточным! Например, счета молочников из Rokiškio sūris осенью выросли с четверти миллиона до 2 миллионов! КомпанияSoltera теперь платит не 15, а 120 тысяч евро в месяц.
При таких тарифах любая экономическая активность становится невозможной, поэтому промышленные предприятия уже начали массово закрываться, а к середине осени следует ждать эпидемии банкротств.
Фото:pixabay.com
Президент
Все
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Александр Лукашенко поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем Независимости
Лукашенко аграриям на "Дожинках" в Полоцке: Вы - основа нашей жизни и основа нашей безопасности
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов