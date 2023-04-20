Торговые сети США страдают от мародерских банд

Инфляция и падение уровня жизни оказывают ощутимое влияние на поведение граждан Европы и Штатов. В Чикаго одна из крупнейших торговых сетей закрывает несколько супермаркетов. Причина - в городе стали обычным делом налеты мародеров: толпа по предварительному сговору врывается в магазин и хватает с полок что под руку подвернется. Затем грабители исчезают.

Аналогичные практики возникли в штатах Нью-Йорк, Калифорния и ряде других: здесь всюду действует правило "1000 долларов", если сумма ущерба ниже, то уголовное дело не возбуждается, а издержки идут на магазин, пострадавший от мародеров.

Рекордная магазинная кража в Британии



Сцена зафиксирована в Соединенном Королевстве. Воровки, запечатленные на кадрах видеосъемки, поставили своеобразный рекорд: попытка унести под одеждой такое количество товара явно предполагает предварительную тренировку.