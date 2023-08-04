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Торговые сети США за год потеряли $100 млрд от магазинных краж
Масштабы пресловутого американского шоплифтинга поражают воображение. По данным статистики, потери торговых сетей от набегов летучих банд составляют около ста миллиардов долларов в год. Больше всего страдают магазины в Калифорнии и Нью-Йорке. Тут за попытку оказать сопротивление грабителю могут даже наказать торговца.
Кражи из магазинов на сумму менее тысячи долларов не считаются преступлением в Калифорнии и ряде других штатов. Поэтому у молодежи из этнических и расовых гетто появилась новая забава: на автомобилях объезжать один за другим магазины, вынося оттуда товар. Полиция подобную активность не пресекает, а торговым сетям остается лишь закрывать свои магазины, ведь охрана тоже не вправе применять силу к борцам с несправедливым распределением материальных благ.
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