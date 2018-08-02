Торговым отношениям Китая и США грозит новое обострение

Дональд Трамп поручил рассмотреть возможность введения 25-процентных пошлин на импорт китайских товаров. Их сумма составит 200 миллиардов долларов. Ранее говорили о ставке в 10 процентов. Таким образом, США пытаются давить на Пекин, чтобы тот первым пошел на торговые уступки.