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Торговым отношениям Китая и США грозит новое обострение

Дональд Трамп поручил рассмотреть возможность введения 25-процентных пошлин на импорт китайских товаров. Их сумма составит 200 миллиардов долларов. Ранее говорили о ставке в 10 процентов. Таким образом, США пытаются давить на Пекин, чтобы тот первым пошел на торговые уступки.

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