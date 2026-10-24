Пытки, вымогательства, мародерство и внесудебные расправы. Что творили украинские формирования на Донбассе до начала СВО - в проекте "Война и мир".

Насилие, мародерство и убийства гражданских без суда и следствия стали почерком украинских добробатов. Однако демонстративную порку устроили лишь "Торнадо". Хотя уши олигархов, а вместе с ними и грязные коррупционные руки торчали там слишком явно. При транспортировке чугуна с Донбасса с боевиками элементарно не поделились. В ответ они заблокировали грузовой состав, который шел с Алчевского металлургического комбината в Днепропетровск. Но, несмотря на громкое разоблачение, в долю "Торнадо" так и не взяли.

Василий Прозоров, сотрудник службы безопасности Украины (1999-2018гг.):

"В борьбе за каналы контрабанды дело очень часто доходило до прямых боевых столкновений, в том числе между добробатами. Такие случаи не единичные. Это были колоссальные деньги: десятки миллионов гривен на тот момент. "Торнадо" посмотрело, что мимо них проходит такой колоссальный финансовый поток, и они решили влезть на этот рынок. И они перекрыли один контрабандный канал, который работал под эгидой главы Луганской областной военной администрации, господина Москаля, а также курировался СБУ, пограничниками, высокими чинами того же МВД Украины. Против "Торнадо" быстро возбудили дело за превышение должностных полномочий. И к ним на базу в пригороде Лисичанска приехала большая группа силовиков. В основном это были МВДшники. Когда силовики зашли на базу "Торнадо", оказалось, что в подвале этой школы торнадовцы устроили пыточную камеру. Причем, мало того, что они там пытали мужчин, женщин, детей, они записsdали видео всех этих пыток. И тогда разразился такой скандал, что даже, скажем, националистически настроенная публика в Украине этот скандал погасить не смогла. И против "Торнадо", по-моему, в отношении 11 человек возбудили уголовные дела".

В конце 2021 года торнадовец с белорусским паспортом Даниил Ляшук с позывным "Маджахед" вышел из тюрьмы. После начала СВО воевал за Украину. По некоторым данным, он проходил подготовку у инструкторов элитного подразделения спецназначения Вооруженных сил Великобритании. 1 апреля 2023 года Ляшук ликвидирован под Бахмутом. За участие в боевых действиях имеет высшие государственные награды Украины. Собственно, это еще одно подтверждение того, что идеология страны соответствует своим героям.

Бывший колбасный цех - одно из самых жутких мест Луганщины

С 2014 по 2022 год, на начало специальной военной операции, в бывшем колбасном цехе размещалась база националистического батальона "Айдар". На верхних этажах у них находились административные помещения, а в подвалах содержались заложники, над которыми издевались, пытали, у их родственников выпрашивали выкуп. По своей сути, это были террористы.

"Айдар" тоже был сформирован в 2014 году, но, в отличие от "Торнадо", являлся подразделением территориальной обороны Министерства обороны Украины. Его костяком являлись не кадровые военные, а активисты самообороны Майдана и боевики "Правого сектора". По своей сути, и "Айдар", и им подобные - это были группы разношерстной массы: от идейных, националистичных и радикально настроенных до тех, для кого война - это было очередное приключение и место для наживы.

Иллюстрацией и доказательством происходившего беспредела со стороны Киева стал случай, когда командир боевиков "Айдара" вымогал деньги у отца за сына, которого они выкрали и держали в подземельях колбасного цеха вместе с другими парнями и девушками, которые выступали против захвата власти на Украине и против госпереворота.

Житель станицы Луганской Николай Цыганок рассказал, что ему пообещали отпустить сына за 10 тыс. Он привез деньги, но ничего не произошло. "На следующий день я приезжаю, он вышел, я его забрал. И на следующий день собрали рюкзак и в Москву, в Россию отправил", - рассказывает свидетель.

Василий Прозоров:

"Батальон "Айдар" - это не Нацгвардия и не МВД. Это был батальон Вооруженных сил Украины. Его создали при Луганском областном военкомате, на тот момент его перевели в Сватово. И именно в Сватово его создали как подразделение вооруженных сил Украины. Это был добробат, но в структуре армии. Таких подразделений, добробатов со структурой армии, не было. Там, кстати, было много приехавших из-за границы. Например, был боец "Динамит", который приехал из Канады, на свои деньги закупил снаряжение: тепловизоры, оптические прицелы. Он считал, что приехал воевать, защищать Украину от российской агрессии. Повоевал там какое-то время, начал задавать вопросы, начал говорить, что что-то здесь не то, вы что делаете".

По его словам, только 10 % "Айдара" реально воевали. "Это были мотивированные, жесткие бойцы, которые считали своим долгом защищать Украину от сепаратизма. Но 90 % занимались беспределом на территории Луганской области. На Счастьинской ТЭЦ "Айдар" взял под контроль все продажи электроэнергии, с них все шли отчисления руководству "Айдара". Поэтому "Айдар" расформировали и ввели в другое подразделение, в 57-ю механизированную бригаду, сохранив название, но сделали уже не отдельным 24-м штурмовым батальном, а как структурное подразделение и очень сильно его разбавили", - рассказал Василий Прозоров.

Местом дислокации "Айдара" стал поселок Половинкино под Луганском. База разместилась на территории бывшего колбасного цеха. Именно здесь и зародилась та самая жестокость, о которой позже будут писать международные доклады и снимать фильмы.

История, которая не может оставить никого безразличным, - о многодетной женщине Оксане, которой пришлось вынести неистовые пытки в этих пропитанных духом смерти и жестокости помещениях. В камере ее держали голой, насиловали, обливали холодной водой и опять отправляли в камеру. А дома ее ждали трое детей.

Светлана Коноплева, депутат народного совета ЛНР первого созыва:

"В 19-м году ее не стало из-за заболевания бронхов. До этого она была спортсменкой, совершенно здоровой, занималась художественной гимнастикой. Но то, что рассказывают ребята, что с ней сделали, мужики, которые сидели там, они плакали. Они висели на трубах процедурной с подвязанными руками, а у них на глазах издевались над этой хрупкой маленькой женщиной, которая имела троих детей. Ее избили до такой степени, что была переломана челюстная кость, и впоследствии это было видно. Ее выкинули, думали, что она не выживет. Ее отсюда просто вывезли и возле трассы бросили. Она нашла в себе силы, обратилась к людям, помогли ей добраться до Луганска".

Анна Сорока, уполномоченный по правам человека в ЛНР:

"На сегодняшний момент из всех, с кем мы работали все это время, два человека осталось в живых, которые непосредственно там побывали. Все остальные, к сожалению, скончались уже от приобретенных заболеваний в этих застенках. Когда мы увидели, было такое чувство, что действительно концлагерь. Людей держали полураздетыми, женщин вообще раздетыми, заливали холодной водой. Изнасилование, пытки, избиения. Все это в полном арсенале тоже там применялось. У нас есть свидетельские показания Оксаны, к сожалению, которая умерла. Она рассказывала, что держали неделями голыми, избивали, насиловали. Рядом специально держали буквально через стеночку на одной площадке трупы погибших уже людей".

"Процедурная" - так цинично боевики "Айдара" называли места для пыток. Самое страшное, что, пройдя через подобные круги ада, рассказывать о случившемся торопится лишь считанное число людей. Ведь одни хотят весь этот ужас поскорее забыть, другие боятся, а третьим стыдно рассказывать о том, что с ними вытворяли. Но говорить надо, чтобы сохранить правду.