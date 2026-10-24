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"Торнадо" и "Айдар": кровавый след украинских нацбатальонов на Луганщине

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заброшенное здание и мешки

Пытки, вымогательства, мародерство и внесудебные расправы. Что творили украинские формирования на Донбассе до начала СВО - в проекте "Война и мир".

Насилие, мародерство и убийства гражданских без суда и следствия стали почерком украинских добробатов. Однако демонстративную порку устроили лишь "Торнадо". Хотя уши олигархов, а вместе с ними и грязные коррупционные руки торчали там слишком явно. При транспортировке чугуна с Донбасса с боевиками элементарно не поделились. В ответ они заблокировали грузовой состав, который шел с Алчевского металлургического комбината в Днепропетровск. Но, несмотря на громкое разоблачение, в долю "Торнадо" так и не взяли.

Василий Прозоров, сотрудник службы безопасности Украины (1999-2018гг.)

Василий Прозоров, сотрудник службы безопасности Украины (1999-2018гг.):

"В борьбе за каналы контрабанды дело очень часто доходило до прямых боевых столкновений, в том числе между добробатами. Такие случаи не единичные. Это были колоссальные деньги: десятки миллионов гривен на тот момент. "Торнадо" посмотрело, что мимо них проходит такой колоссальный финансовый поток, и они решили влезть на этот рынок. И они перекрыли один контрабандный канал, который работал под эгидой главы Луганской областной военной администрации, господина Москаля, а также курировался СБУ, пограничниками, высокими чинами того же МВД Украины. Против "Торнадо" быстро возбудили дело за превышение должностных полномочий. И к ним на базу в пригороде Лисичанска приехала большая группа силовиков. В основном это были МВДшники. Когда силовики зашли на базу "Торнадо", оказалось, что в подвале этой школы торнадовцы устроили пыточную камеру. Причем, мало того, что они там пытали мужчин, женщин, детей, они записsdали видео всех этих пыток. И тогда разразился такой скандал, что даже, скажем, националистически настроенная публика в Украине этот скандал погасить не смогла. И против "Торнадо", по-моему, в отношении 11 человек возбудили уголовные дела".

Даниил Ляшук с позывным "Маджахед"

В конце 2021 года торнадовец с белорусским паспортом Даниил Ляшук с позывным "Маджахед" вышел из тюрьмы. После начала СВО воевал за Украину. По некоторым данным, он проходил подготовку у инструкторов элитного подразделения спецназначения Вооруженных сил Великобритании. 1 апреля 2023 года Ляшук ликвидирован под Бахмутом. За участие в боевых действиях имеет высшие государственные награды Украины. Собственно, это еще одно подтверждение того, что идеология страны соответствует своим героям.

Бывший колбасный цех - одно из самых жутких мест Луганщины

С 2014 по 2022 год, на начало специальной военной операции, в бывшем колбасном цехе размещалась база националистического батальона "Айдар". На верхних этажах у них находились административные помещения, а в подвалах содержались заложники, над которыми издевались, пытали, у их родственников выпрашивали выкуп. По своей сути, это были террористы.

"Айдар" тоже был сформирован в 2014 году, но, в отличие от "Торнадо", являлся подразделением территориальной обороны Министерства обороны Украины. Его костяком являлись не кадровые военные, а активисты самообороны Майдана и боевики "Правого сектора". По своей сути, и "Айдар", и им подобные - это были группы разношерстной массы: от идейных, националистичных и радикально настроенных до тех, для кого война - это было очередное приключение и место для наживы.

командир боевиков "Айдара"

Иллюстрацией и доказательством происходившего беспредела со стороны Киева стал случай, когда командир боевиков "Айдара" вымогал деньги у отца за сына, которого они выкрали и держали в подземельях колбасного цеха вместе с другими парнями и девушками, которые выступали против захвата власти на Украине и против госпереворота.

Житель станицы Луганской Николай Цыганок

Житель станицы Луганской Николай Цыганок рассказал, что ему пообещали отпустить сына за 10 тыс. Он привез деньги, но ничего не произошло. "На следующий день я приезжаю, он вышел, я его забрал. И на следующий день собрали рюкзак и в Москву, в Россию отправил", - рассказывает свидетель.

Василий Прозоров:

"Батальон "Айдар" - это не Нацгвардия и не МВД. Это был батальон Вооруженных сил Украины. Его создали при Луганском областном военкомате, на тот момент его перевели в Сватово. И именно в Сватово его создали как подразделение вооруженных сил Украины. Это был добробат, но в структуре армии. Таких подразделений, добробатов со структурой армии, не было. Там, кстати, было много приехавших из-за границы. Например, был боец "Динамит", который приехал из Канады, на свои деньги закупил снаряжение: тепловизоры, оптические прицелы. Он считал, что приехал воевать, защищать Украину от российской агрессии. Повоевал там какое-то время, начал задавать вопросы, начал говорить, что что-то здесь не то, вы что делаете".

По его словам, только 10 % "Айдара" реально воевали. "Это были мотивированные, жесткие бойцы, которые считали своим долгом защищать Украину от сепаратизма. Но 90 % занимались беспределом на территории Луганской области. На Счастьинской ТЭЦ "Айдар" взял под контроль все продажи электроэнергии, с них все шли отчисления руководству "Айдара". Поэтому "Айдар" расформировали и ввели в другое подразделение, в 57-ю механизированную бригаду, сохранив название, но сделали уже не отдельным 24-м штурмовым батальном, а как структурное подразделение и очень сильно его разбавили", - рассказал Василий Прозоров.

Местом дислокации "Айдара" стал поселок Половинкино под Луганском. База разместилась на территории бывшего колбасного цеха. Именно здесь и зародилась та самая жестокость, о которой позже будут писать международные доклады и снимать фильмы.

История, которая не может оставить никого безразличным, - о многодетной женщине Оксане, которой пришлось вынести неистовые пытки в этих пропитанных духом смерти и жестокости помещениях. В камере ее держали голой, насиловали, обливали холодной водой и опять отправляли в камеру. А дома ее ждали трое детей.

Светлана Коноплева, депутат народного совета ЛНР первого созыва

Светлана Коноплева, депутат народного совета ЛНР первого созыва:

"В 19-м году ее не стало из-за заболевания бронхов. До этого она была спортсменкой, совершенно здоровой, занималась художественной гимнастикой. Но то, что рассказывают ребята, что с ней сделали, мужики, которые сидели там, они плакали. Они висели на трубах процедурной с подвязанными руками, а у них на глазах издевались над этой хрупкой маленькой женщиной, которая имела троих детей. Ее избили до такой степени, что была переломана челюстная кость, и впоследствии это было видно. Ее выкинули, думали, что она не выживет. Ее отсюда просто вывезли и возле трассы бросили. Она нашла в себе силы, обратилась к людям, помогли ей добраться до Луганска".

Анна Сорока, уполномоченный по правам человека в ЛНР

Анна Сорока, уполномоченный по правам человека в ЛНР:

"На сегодняшний момент из всех, с кем мы работали все это время, два человека осталось в живых, которые непосредственно там побывали. Все остальные, к сожалению, скончались уже от приобретенных заболеваний в этих застенках. Когда мы увидели, было такое чувство, что действительно концлагерь. Людей держали полураздетыми, женщин вообще раздетыми, заливали холодной водой. Изнасилование, пытки, избиения. Все это в полном арсенале тоже там применялось. У нас есть свидетельские показания Оксаны, к сожалению, которая умерла. Она рассказывала, что держали неделями голыми, избивали, насиловали. Рядом специально держали буквально через стеночку на одной площадке трупы погибших уже людей".

"Процедурная" - так цинично боевики "Айдара" называли места для пыток. Самое страшное, что, пройдя через подобные круги ада, рассказывать о случившемся торопится лишь считанное число людей. Ведь одни хотят весь этот ужас поскорее забыть, другие боятся, а третьим стыдно рассказывать о том, что с ними вытворяли. Но говорить надо, чтобы сохранить правду.

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УкраинаВойна и мирЛНР

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