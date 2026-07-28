Торнадо обрушился на американский штат Висконсин

Мощный торнадо пронесся по северо-востоку американского штата Висконсин. Ураганный ветер срывал крыши с домов, переворачивал автомобили и завалил дороги обломками и деревьями.

Без электричества остались более 30 тыс. потребителей. Энергетики предупредили, что на возвращение света в дома уйдет несколько дней.

Сообщений о погибших и пострадавших пока не поступало. Экстренные службы продолжают обследовать пострадавшие районы и оценивать масштабы ущерба.