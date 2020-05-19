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Торнадо обрушились на Луизиану: есть жертвы

Серия торнадо обрушилась на штат Луизиана. Есть жертвы. В населенных пунктах разрушены десятки домов, повалены линии электропередач, повреждены сотни автомобилей. Сезон торнадо в регионе далек от завершения, и синоптики предупреждают, что в ближайшие дни стихийное бедствие может обрушиться на Луизиану вновь.

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