Торнадо: под ударом стихии оказались Чехия и Польша

Сорванные крыши и затопленные улицы. Под ударом стихии оказались Чехия и Польша.

В последней ураган затронул несколько населенных пунктов в Малопольском воеводстве. Ранены 3 человека, тысячи людей остались без света. Мощные порывы ветра сорвали крыши с восьми сотен домов. 30 зданий разрушены полностью.

В Чехии непогода оставила после себя страшную разруху. Сразу несколько населенных пунктов на юго-востоке страны выглядят, как после войны. Кадры огромного вихря, сметающего все на своем пути, попали на видео очевидцев.

В результате мощнейшего торнадо в Чехии погибли 4 человека, более 300 пострадали. Сообщается о пропавших без вести. Все силы спасательных служб страны направлены в пострадавшие регионы.